رياضة | 35 مصرية يشاركن فى 16 رياضة أولمبية لاولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 35 مصرية يشاركن فى 16 رياضة أولمبية لاولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لأول مرة فى تاريخ الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص يصل عدد مشاركة الفتاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى هذا العدد من مشاركة الفتاة ، حيث بلع عدد الفتيات المشاركات فى الالعاب العالمية أبوظبى 2019 والتى تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى 396 فتاة من عشرين دولة من بين ال194 دولة المشاركة فى الالعاب ، يشاركن فى 16 رياضة أولمبية من بين ال24 رياضة أولمبية تشهدها الالعاب .

عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى عن سعادته البالغة لوصول عدد اللاعبات إلى هذا الرقم ، الأمر الذى يعكس الأهتمام المتزايد بمشاركات الفتاة فى أنشطة الاولمبياد الخاص فى مختلف برامج المنطقة ، حيث تشهد كل العاب زيادة مطرده فى عدد مشاركة الفتيات ، إلا أن العاب أبوظبى فاقت كل التوقعات ، فهناك 396 فتاه من عشرين دول من دول المنطقة ، الأمر الذى يجعلنا نثق فى أننا نسير فى الطريق الصحيح ، من خلال الحرص على أن تحتل الفتاه مكانة بارزه فى أنشطة الاولمبياد الخاص ، فحين تشارك الفتاه فى 14 رياضة أولمبية ةفى العاب عالمية تشهد مشاركة 7500 لاعب ولاعبه من 194 دولة، وان تلك الطفرة بدأت فى الالعاب الاقليمية السابعه بدمشق عام 2010 عندما شاركة الفتاة فى تلك الألعاب فى 13 رياضة من الرياضات الـ16 التى شهدتها الألعابو مشاركة الفتاة فى كرة القدم ولدينا أول كأس إقليمى لكرة القدم النسائية اقيم بالقاهرة ، وفوز منتخب مصر لكرة القدم النسائية بالميدالية البرونزية فى أول كأس عالم للفتيات اقيم فى شيكاغو 2018 خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى على تأسس الأولمبياد الخاص الدولي.

ويضيف الرئيس الاقايمى بان مشاركة الفتاة فى الألعاب الإقليمية السابعة 2010 التى أقيمت بدمشق 305 فتاة، وفى ألعاب القاهرة الثامنة 2014 بلغ عددهن 215 لاعبة من بينهن 27 شريكة، بينما يصل عددهن فى إقليمية أبوظبى التاسعة 429 لاعبة، وها نحن نصل الى عالمية أبوظبى بهذا العدد المفرح من مشاركة الفتاه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

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35 فتاة مصرية

وتشارك مصر فى الالعاب العالمية من خلال 35 لاعبة ، يظهرن فى البوتشى وهن رباب احمد مصطفى ، فاطمة حسام الدين رشاد وفى التزلج على العجلات اهله سعيد، وفى التنس الارضى ماري مجدي عزيز ، مريم ابراهيم رفاعي ، وفى الجمباز نورالدين حسن التونى ، دينا طارق سعد الدين ،وايه السيد عبدالحميد، وفى الدرجات ايمان سيد زين ، شهد شاكر عبد الفتاح، وفى الريشة الطائرة أية أحمد عبد الحميد ، مريم عبد الفتاح .وفى السباحة ندى علاء يوسف ، مريم نعيم جاد الرب ،هديل فؤاد سالم ، اميرة محمد عبد الحفيظ ، وفى العاب القوى هند خضر عوض ، سارة طارق حسام ، هبة مجدي السيد ، فاطمة اشرف صالح ، وفى الفروسية ، مريم عادل عزب، نيرة عصام، البولينج سعاد محمد فرغلى ، اسراء محمد فكرى ، تنس الطاولة فاطمة عبد الفتاح ، سماح صالح حامد رفع أثقال مروة موافي محمود ، فاتن فريد سعيد فريق كرة السلة اشجان اشرف ، مرفت محمد الساعي ، اميرة محمد ابراهيم ، ميادة عادل ، منة طارق ، اية محمد ابراهيم ،بسمة محمد سعد ، اسراء ابراهيم والمدير فنى ريهام الجبيلى.

كما تشارك السعودية ب18 فتاه ، والامارات الدولى المنظمة ب102 فتاة ، والمغرب ب17 فتاة والعراق ب18 فتاه ، وموريتانيا بثلاث فتيات ، وايران ب11 فتاة ، وقطر 6 لاعبات ، والبحرين تشارك ب8 لاعبات ، وسوريا ب38 لاعبه ، والجزائر ب27 لاعبة ، وليبيا ب14 لاعبه ، والاردن ب10 لاعبات ، ولبنان ب15 لاعبه ، وسلطنه عمان ب17 لاعبة وفلسطين ب 8 لاعبات , والكويت ب25 لاعبة ، وتونس 13 لاعبة ، والسودان 14 لاعبه