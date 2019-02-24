رياضة | الزمالك "طمعان" في بترو أتلتيكو بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك "طمعان" في بترو أتلتيكو بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيرو أتلتيكو الأنجولي في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

يرفع الزمالك في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز من للحفاظ على فرصه وحظوظه في التأهل للدور الثاني من بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة في الجولة الأولى والتعادل في الجولة الثانية ليتراجع ترتيبه إلى المركز الأخير في جدول المجموعة.

جروس المدير الفني للزمالك استدعى 22 لاعبا للقاء اليوم وهم: -

حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد - عمر صلاح

خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - بهاء مجدي - حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا - اوباما - ايمن حفني - ابراهيم حسن - احمد مدبولي - احمد زيزو

خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد - عمر السعيد

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ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد و فرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم : خالد بوطيب .

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق بترو أتلتيكو إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية لمواصلة مطاردة فريق جورماهيا الكيني صاحب المركز الأول بفارق نقطة عن الفريق الأنجولي.

يدخل الزمالك لقاء اليوم برصيد نقطة في المركز الأخير بينما يدخل بترو أتلتيكو اللقاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.