شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّح بالانتصارات السبعة والتاريخ لإخماد "ثورة" الجونة في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي في الرابعة من عصر اليوم، الأحد، مباراة هامة عندما يحل ضيفاً على الجونة بملعب الأخير في الجولة الـ24 للدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر مُتسلحاً بـ7 انتصارات محلية مُتالية على حساب سموحة ، حرس الحدود ، المقاصة ، أنبي ، وادي دجلة ، الإنتاج الحربي والداخلية وهي الانتصارات السبعة التى تحققت مع الأوروجوياني لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز في الرابع من يناير الماضي والتى تُعد الخسارة الوحيدة للأهلي مع الخواجة محلياً .

ويدخل المارد الأحمر حامل لقب الدوري مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول السمابقة برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، وأن كان الأخير يزيد عن الأهلي بثلاث مباريات في الدوري فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

ورغم فارق النقاط والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي إلا أن الجهاز الفني للأحمر رفض تماماً "نبرة" الثقة الزائدة والتفاؤل المُفرط بين لاعبي الأهلي خاصة وأن فريق الجونة نجح في تحقيق واحدة من كبرى مفاجآت الدوري هذا الموسم بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الماضية ، وتحدث لاسارتي مع لاعبيه حول أهمية مباراة اليوم وضرورة الفوز على الفريق الساحلي من أجل خطف المركز الثاني من بيراميدز ومواصلة النتائج المحلية الجيدة والزحف نحو قمة الدوري، مُشدداً لهم على ضرورة الفوز وإخماد "ثورة" الجونة في مسقط الفريق بالبحر الأحمر.

ويعول لاسارتي في لقاء اليوم على خبرات ونجوم فريقه أمثال على معلول وجونيور أجاي وجيرالدو وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد هاني وناصر ماهر ورمضان صبحي الذي يعود في لقاء اليوم بعدما غاب في الجولة الماضية أمام الداخلية للأيقاف.

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وتبدو حظوظ شريف إكرامي في الدفاع عن عرين الفريق أمام الجونة قوية للغاية بسبب الإصابة التى تجددت لدى محمد الشناوي في العضلة الضامة حيث شارك الشناوي في مباراة الداخلية الأخيرة دون أن يكتمل شفاؤه من الإصابة التى تعرض لها في قبل لقاء الإنتاج الحربي بدقائق وغادر على أثرها الملعب وشارك إكرامي بدلاً منه أمام الإنتاج.

من جانبه، قال محمد يوسف المدرب العام للفريق أن الأهلي يخوض مباراة اليوم وهو يعلم مدى كفاح الجونة الذى يرغب في مواصلة التفوق أمام الكبار ، موضحاً أن الاهلي جاهز لحصد نقاط المباراة الثلاثة.

في المقابل، يدخل الجونة مباراة اليوم تحت قيادة مدربه حمادة صدقي الذى يعلم جيداً الفارق بين الفريقين لكنه تحدث مع لاعبيه حول إمكانية الفوز على الأهلي ، مؤكداً لهم أنهم فازوا على بيراميدز المُدجج بعدد كبير من النجوم الكبار عندما وثقوا في قدراتهم وإمكايناتهم الفنية التى تؤهلهم للفوز ، مُشيراً إلى أن الجونة يضم ايضاً عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وكذلك الحماس الذى يؤهلهم للفوز على الأهلي.

وشدد على أنه درس المارد الأحمر جيداً خلال الفترة الماضية وسيحاول إستغلال نقاط الضعف في الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاثة ويضم الجونة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري أمثال الرباعى أسلام رشدى وأحمد حسن مكى و أوكا والايفوارى أكا لتعويض غياب الرباعى الاخر أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى و محمود الجزار وأكرم توفيق بعدما رفض الأهلي مشاركتهم في لقاء اليوم بعدما وضع الأهلي بنداً في إعارة الرباعي يمنع مشاركتهم ضد الأحمر.