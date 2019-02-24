شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بقيادة البرازيلى بيتو بيانكى، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، نستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 24 / 2 / 2019، والتى ستشهد حضور 10 آلاف مشجع.

موقف الفريقان فى المجموعة بالكونفدرالية

يتواجد الفريقان فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو وجورماهيا الكينى ولكل منهما 3 نقاط بينما يأتى الزمالك فى المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

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موقف الفريقان محلياً قبل المواجهة

يحتل الزمالك، المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 52 نقطة فيما يتواجد بترو أتلتيكو فى المركز الثانى بالدورى الأنجولى برصيد 31 نقطة خلف أول أغسطس متصدر البطولة حالياً برصيد 33 نقطة جمعهم من الفوز فى 9 مباريات والخسارة فى مباراتين والتعادل فى 4 مباريات وكانت آخر مباراة للفريق الأنجولى فى الدورى يوم الأربعاء الماضى أمام ساجرادا اسبيرانسا وانتهت بالتعادل السلبى.

مشوار الزمالك فى دور المجموعات بالكونفدرالية

يدخل الزمالك المواجهة باعتبارها لقاء فاصل خاصة إن فقدان الثلاث النقاط سيزيد من صعوبة مهمة الأبيض فى العبور إلى دور ربع النهائى بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادله فى الجولة الثانية مع نصر حسين داى بهدف لمثله ما يجعل لقاء بترو أتلتيكو الليلة بمثابة مواجهة فاصلة للأبيض لاستعادة حظوظه فى التأهل إلى الدور التالى من البطولة الأفريقية قبل الثلاث جولات الأخيرة التى سيخوض منهما مباراتين خارج أرضه أحدهما مع بترو أتلتيكو فى العاصمة الأنجولية "لواندا" يوم 3 مارس المقبل والأخرى مع نصر حسين داى بالجزائر يوم 17 من الشهر ذاته بينما يستضيف جورماهيا فى برج العرب يوم 10 من نفس الشهر المقبل.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو أتلتيكو

من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فى المقابل، يعتمد بترو أتلتيكو الأنجولى على نجاحه فى تفادى الإرهاق قبل موقعة الليلة وذلك بالوصول مساء الجمعة إلى برج العرب على متن طائرة خاصة لتفادى طول الرحلة من العاصمة الأنجولية إلى الإسكندرية فيما سيعتمد البرازيلى بيتو بيانكى المدير الفنى للفريق الأنجولى على المباريات التى شاهدها للزمالك مؤخراً وذلك لكشف نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض للاعبيه بجانب الاعتماد على خبرات مساعده فلافيو مهاجم الأهلى السابق لكشف أيضا تلك النقاط مستغلا خبراته بالكرة المصرية حيث أوضح مدرب بترو أتلتيكو قبل المباراة إنه درس الفريق الأبيض جيداً ويرى إن الخط الهجومى للزمالك هو أقوى خطوطه ولكنه شدد على القتال من أجل الخروج بنتيجة إيجابية ويرى إن الفريق الأبيض سيكون مضغوطا فى المباراة بسبب حضور جمهوره.