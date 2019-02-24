مواعيد المباريات بالدوريات الأوروبية والمصري والكونفدرالية الأفريقية

أسامة حافظ تقام، اليوم الأحد، مباريات بدوريات وبطولات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

الجونة مع الأهلي 4:00 عصرا

بيراميدز مع المقاولون العرب 7:00 مساء Advertisements كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي مع مانشستر سيتي 6:30 مساء كأس الكونفدرالية الأفريقية

نكانا مع أشانتي كوتوكو 3:00 عصرا

جور ماهيا مع نصر حسين داي 3:00 عصرا

الرجاء الرياضي مع نهضة بركان 6:00 مساء

النادي الصفاقسي مع ساليتاس 6:00 مساء

زيسكو يونايتد مع الهلال 6:00 مساء

حسنية أكادير مع أوثو دويو 6:00 مساء تعليقات القراء

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