رياضة | قمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في موقعة خاصة لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في موقعة خاصة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أولدترافورد في الساعة الرابعة و5 دقائق عصر اليوم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويصطدم محمد صلاح نجم ليفربول بموقعة مثيرة عندما يواجه مانشستر يونايتد على ملعبه وبين جماهير في قمة مباريات الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف بينما مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول لتحقيق الفوز اليوم واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي كما أنه إذا أحرز هدفًا سيصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ البريميير يسجل 50 هدفا لفريق واحد.

وفاز ليفربول على كبار الدوري الإنجليزي هذا الموسم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتعادل مع مان سيتي وتشيلسي وأرسنال قبل أن يخسر من السيتي.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد 3-1 في الدور الأول من الدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو لكنه يصطدم هذه المرة بأولي سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما صعد إلى دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كما حقق الفوز في 8 مباريات من آخر 9 في الدوري الإنجليزي.

أزمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو

رغم أن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي استعاد خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي فإنه لا يفكر في الدفع به أمام إشبيلية وريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.

وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس/المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.

وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".

وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".

برشلونة يستعيد "ميلو"

تلقى عشاق نادي برشلونة الإسباني خبرًا سارًا رغم التعادل السلبي مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن البرازيلي آرثر ميلو شارك اليوم في تدريب برشلونة حيث أدى بعض التدريبات البسيطة، ضمن الاستعدادات لمباراة إشبيلية.

وتعرض آرثر ميلو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمباراة إشبيلية يوم السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.