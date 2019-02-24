رياضة | موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق تشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد والموافق 24/2/2019 ويأتي ذلك في إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كابيتال وان".

ويلتقي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوراديولا مع تشيلسي بملعب "ويمبلي" اليوم الأحد في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت دولة الإمارات.

وتأهل تشيلسي للنهائي بعد تخطي عقبة توتنهام بضربات الترجيح "4-2" بينما مانشستر سيتي عبر بيرتون بنتيجة "10-0" حيثُ فاز في مباراة الذهاب بنتيجة "9-0" وتغلب أيضاً عليه في الإياب بهدف نظيف.

وستكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كابيتال عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قنوات أخرى مجانية مثل: "Eleven Sports 1 " بالإضافة إلى قناة "Varzish Sport HD" بجانب "Sport TV 2" وقناة "Arena Sport 1".

- التشكيل المتوقع للمباراة:

مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: والكر، أوتامندي، فيرناندينهو، لابورتي

الوسط: جوندوجان، دي بروين، دا سيلفا

الهجوم: بيرناردو، ستيرلينج، أجويرو

تشيلسي:

حراسة المرمى: كاباييرو

الدفاع: ألونسو، لويز، روديجر، أزبيليكويتا

الوسط: جورجينيو، كانتي، باركلي

الهجوم: ويليان، هازارد، هيجواين