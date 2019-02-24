شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيترو أتلتيكو الأنجولي: مباراة الزمالك صعبة.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، بيتو بيانكي، صعوبة مباراة فريقه أمام الزمالك، الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال بيانكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، مساء السبت، إن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل رغبة الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بعد نتائجه السلبية في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، عقب الخسارة أمام جورماهيا الكيني والتعادل مع نصر حسين داي الجزائري.

وأوضح مدرب بيترو أتلتيكو الأنجولي أن الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين خاصة في خط الهجوم، مشيرا إلى أن الفريق المصري سيسعى لتحقيق الانتصار خاصة أنه سيلعب أمام جماهيره ومن أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة.

وأضاف: «هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، ونحترم رغبة المنافس في تحقيق الفوز، وسنحاول استغلال نقاط ضعف الزمالك لتحقيق ما نريده من المباراة».