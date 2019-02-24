شكرا لقرائتكم عمومية اتحاد الكرة توافق علي انضمام أندية القسم الثالث للعمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ووافقت الجمعية العمومية على انضمام أندية القسم الثالث لعضوية الجمعية العمومية مباشرة مع الغاء الشروط السابقة التى وضعها الاتحاد للانضمام لعمومية الاتحاد جاء ذلك بناء على رغبة اندية الدرجة الثالثة فى اجتماع العمومية العمومية الطارئة المقام فى احد الفنادق الكبرى ب6 اكتوبر وكانت اللائحة السابقة تلزم اى ناد للانضمام للجمعية العمومية للجبلاية حصوله على 60 نقطة موزعة على مشاركته فى بعض الانشطة التى تخص الجبلاية

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