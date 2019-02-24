محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 23 فبراير 2018.
فلافيو يوجه رسالة إلى الأهلي.. ويؤكد: حضرنا للفوز على الزمالك
جروس: لا بديل عن الفوز أمام بترو أتلتيكو
لاعب بترو أتليتكو: الزمالك يبحث دائمًا عن الفوز.. وملامح المجموعة لم تتحدد
مدرب بترو أتليتكو: هجوم الزمالك الأكثر خطورة.. وجمهوره قد يشكل عاملا سلبيا
أحمد حسن يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا
أحمد مرتضى لتركي آل الشيخ: أشكرك على ما فعلته للأهلي والزمالك
عبدالحفيظ ردًا على أُحد: مؤمن زكريا غادر الأهلي "سليمًا"
رئيس الوحدة السعودي: ميدو مدرب "ممتاز".. و"قلة مندسة" تطالب برحيله
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات السبت.. فلافيو يوجه رسالة إلى الأهلي..وعبدالحفيظ يرد على أُحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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