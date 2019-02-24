عمومية اتحاد الكرة تقنع أحمد شوبير بالعدول عن استقالته

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نجحت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة، في إقناع أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية، بالعدول عن استقالته، والتي كان ينوي تقديمها خلال الساعات الماضية.
علمت "الوفد"، أن أحمد شوبير تحدث معأعضاء الجمعية العمومية قبل اجتماع أمس السبت، وأكد أنه يفكر جديًا في الاستقالة من منصبة بسبب الضغط الكبير الواقع على اتحاد الكرة
وتحدث ممثلي الأندية مع شوبير وأكدوا له أن الأوضاع ستصبح أفضل في المستقبل كما أنه لعب دورًا بارزًا في حل العديد من أزمات الأندية ويحرص على التواصل الدائم معهم والرد على اتصالاتهم.
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