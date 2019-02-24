اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

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كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

يخوض فريق النادي الأهلي في الرابعة من عصر اليوم ، الأحد، مباراة هامة عندما يحل ضيفاً على الجونة بملعب الأخير في الجولة الـ24 للدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر مُتسلحاً بـ7 إنتصارات محلية مُتالية على حساب سموحة ، حرس الحدود ، المقاصة ، إنبي ، وادي دجلة ، الإنتاج الحربي والداخلية وهي الانتصارات السبعة التى تحققت مع الأوروجوياني لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز في الرابع من يناير الماضي والتى تُعد الخسارة الوحيدة للأهلي مع الخواجة محلياً.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

وتنقل قناة اون سبورت مباراة الاهلي والجونة على الهواء مباشرة مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويدخل المارد الأحمر حامل لقب الدوري مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول السمابقة برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد وأن كان الأخير يزيد عن الأهلي بثلاث مباريات في الدوري فيما يحتل الجونة تلمركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

ورغم فارق النقاط والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي إلا أن الجهاز الفني للأحمر رفض تماماً "نبرة" الثقة الزائدة والتفاؤل المُفرط بين لاعبي الأهلي خاصة وأن فريق الجونة نجح في تحقيق واحدة من كبرى مفاجآت الدوري هذا الموسم بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

وتحدث لاسارتي مع لاعبيه حول أهمية مباراة اليوم وضرورة الفوز على الفريق الساحلي من أجل خطف المركز الثاني من بيراميدز ومواصلة النتائج المحلية الجيدة والزحف نحو قمة الدوري ، مُشدداً لهم على ضرورة الفوز وإخماد "ثورة" الجونة في مسقط الفريق بالبحر الأحمر.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

ويعول لاسارتي في لقاء اليوم على خبرات ونجوم فريقه أمثال على معلول وجونيور أجاي وجيرالدو وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد هاني وناصر ماهر ورمضان صبحي الذي يعود في لقاء اليوم بعدما غاب في الجولة الماضية أمام الداخلية للأيقاف ، وتبدو حظوظ شريف إكرامي في الدفاع عن عرين الفريق أمام الجونة قوية للغاية بسبب الإصابة التى تجددت لدى محمد الشناوي في العضلة الضامة حيث شارك الأخير في مباراة الداخلية الأخيرة دون أن يكتمل شفاؤه من الإصابة التى تعرض لها في قبل لقاء الإنتاج الحربي بدقائق وغادر على أثرها الملعب وشارك اكرامي بدلاً منه أمام الإنتاج.

من جانبه ، قال محمد يوسف المدرب العام للفريق أن الاهلي يخوض مباراة اليوم وهو يعلم مدى كفاح الجونة الذى يرغب في مواصلة التفوق أمام الكبار ، موضحاً أن الاهلي جاهز لحصد نقاط المباراة الثلاثة.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

في المقابل، يدخل الجونة مباراة اليوم تحت قيادة مدربه حمادة صدقي الذى يعلم جيداً الفارق بين الفريقين لكنه تحدث مع لاعبيه حول إمكانية الفوز على الأهلي ، مؤكداً لهم أنهم فازوا على بيراميدز المُدجج بعدد كبير من النجوم الكبار عندما وثقوا في قدراتهم وإمكايناتهم الفنية التى تؤهلهم للفوز ، مُشيراً إلى أن الجونة يضم ايضاً عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وكذلك الحماس الذى يؤهلهم للفوز على الأهلي.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر kora live

وشدد على أنه درس المارد الأحمر جيداً خلال الفترة الماضية وسيحاول إستغلال نقاط الضعف في الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاثة ويضم الجونة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري أمثال الرباعى أسلام رشدى وأحمد حسن مكى و أوكا والايفوارى أكا لتعويض غياب الرباعى الاخر أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى و محمود الجزار وأكرم توفيق بعدما رفض الأهلي مشاركتهم في لقاء اليوم بعدما وضع الأهلي بنداً في إعارة الرباعي يمنع مشاركتهم ضد الأحمر.