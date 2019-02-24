اونلاين | أون سبورت HD - بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

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أون سبورت HD - بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مضيفه الجونة في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أون سبورت HD - بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أون سبورت HD - بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)

وسيرحب الأهلي بعودة الجناح رمضان صبحي من الإيقاف، بينما لن يكون بوسع الجونة اللعب بنفس العناصر التي حققت المفاجأة وتفوقت على بيراميدز.

ولن يستطيع الجونة إشراك أحمد ياسر ريان، الذي سجل هدفًا وصنع آخر أمام بيراميدز، أو أحمد حمدي صاحب تمريرة الهدف الثاني، أو المدافع محمود الجزار أو لاعب الوسط أكرم توفيق؛ في ظل ضمهم من الأهلي على سبيل الإعارة مع شرط عدم ِإشراكهم أمامه. أون سبورت HD - بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport) وقال حمادة صدقي مدرب الجونة صاحب المركز الحادي عشر: ”الفارق بين الفريق الثامن في مسابقة الدوري وقبل الأخير لا يتجاوز 6 نقاط، وهذا يعني أن أي فريق سيخسر مرتين متتاليتين سيسقط إلى منطقة الخطر“. أون سبورت HD - بث مباشر مباراة الاهلي والجونة اليوم الاحد بالدوري المصري (on sport)