اونلاين | Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

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Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى التاسعة من مساء اليوم الأحد نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

ويسعى الفريق الأبيض تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس لتحقيق الفوز الأول فى البطولة الأفريقية، واقتناص الثلاث نقاط وخاصة أنه يتذيل مجموعته بنقطة واحدة ويتصدرها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط لكل منهما، بعد أن خسر الفريق الأبيض مباراة الجولة الأولى من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل فى مباراة الجولة الثانية أمام نصر حسين داى الجزائرى بهدف لكل فريق.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

ويتسلح أبناء القلعة البيضاء فى مباراة اليوم بالجماهير التى من المنتظر أن تحتشد فى المدرجات بعدد قد يصل إلى 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وعمل المدير الفنى للفريق على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخراً لتفادى تكرارها فى مباراة اليوم، كما كان حريصاً على تأهيل لاعبيه نفسياً من أجل الفوز بعد التعادل الأخير فى الدورى أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

وحذر «جروس» لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة من عدة أمور وأبرزها الاعتراض على حكم المباراة والعصبية وطالبهم بالهدوء واحترام الخصم وضرورة تسجيل هدف مبكر مع التأمين الدفاعى خشية من الهجمات المرتدة للفريق الضيف.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

واستقر المدرب السويسرى على عدم إجراء تعديلات كبيرة فى تشكيل الزمالك خلال موقعة اليوم، حيث سيتولى «جنش» حراسة المرمى، وأمامه حمدى النقاز فى الجبهة اليمنى، وعبدالله جمعة فى الجبهة اليسرى ومحمد عبدالغنى، بينما يدرس إشراك الصاعد محمد عبدالسلام بدلاً من محمود الونش، وفى خط الوسط يعتمد «جروس» على طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا، بينما سيقود الهجوم المغربى خالد بوطيب.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

فى المقابل، يدخل بترو أتلتيكو الأنجولى اللقاء متحفزاً للعودة للديار بنتيجة إيجابية أمام الزمالك تمكنه من اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة، على أمل تعثر نصر حسين داى الجزائرى فى مواجهة جورماهيا الكينى.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

ويتسلح بترو أتلتيكو بتاريخ مشرف أمام الأندية المصرية قبل مواجهة الزمالك، التى تعد الأولى بين الفريقين فى كل المسابقات، حيث خاض الفريق الأنجولى أربع مباريات أمام الفرق المصرية، تمكن من تحقيق الفوز مرتين وخسر مرة وتعادل مرة، واللقاء الوحيد الذى خسره كان فى ملعبه، بينما لم يتعرض للهزيمة فى أى لقاء على الملاعب المصرية سواء مع الأهلى أو الإسماعيلى.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

وحقق الفريق الأنجولى الفوز على الأهلى فى 2001 بالقاهرة فى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حقق أكبر فوز للأندية الأفريقية فى التاريخ على الأهلى بالقاهرة، بنتيجة (4-2)، كما التقى الإسماعيلى فى دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية عام 2014، وانتهت مباراة الذهاب فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى، قبل أن يحقق الفوز فى لقاء الإياب على ملعبه بلواندا، بنتيجة (1-0)، ليتأهل للدور التالى على حساب الدراويش.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

من جانبه، أكد البرازيلى بيتو بيانكى، المدير الفنى لبترو أتلتيكو، جاهزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية بالإسكندرية، مشيداً بقدرات لاعبى الزمالك، قائلاً: «مباراة الزمالك ستكون صعبة علينا، خاصة فى ظل امتلاك الزمالك لاعبين رائعين، لكننا جئنا من أجل النقاط الثلاث».

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

وأضاف: «لاعبو الزمالك يقدمون أداء رائعاً وهو فريق مختلف عن باقى الأندية الأفريقية، لكننا سنخوض المواجهة بأسلوب مختلف من أجل الفوز، خاصة فى ظل الضغط الجماهيرى لمشجعى الزمالك».

ودرس المدرب البرازيلى الزمالك عن طريق مساعده الأنجولى أمادو فلافيو، لاعب الأهلى السابق، بحكم معرفة فلافيو الجيدة بطبيعة الفريق واللاعبين المصريين، كما يعول الفريق على ثلاثى هجومه المكون من: سانتانا، بالانا جوكا، وماورو موريتو، من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

Zamalek Today مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 24-2-2019

وسيدير المباراة طاقم تحكيم موريتانى بقيادة بايدا دحان، ويعاونه شيخ مامادو بينى وإسماعيل حميدو ديالو وبوشعيب لمغيفرى حكماً رابعاً.