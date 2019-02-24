اونلاين | Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

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Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع معركة جديد في البريميرليج بين ليفربول ومانشستر يونايتد وذلك يوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ومانشستر يونايتد تحت قيادة النرويجي أولي سولشاير الذي أعاد الشياطين مرة أخرى للمنافسة بعد سوء النتائج مع مورينيو "السبشيال وان".

Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

- موعد وملعب المباراة:

ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر مواجهة الفريق ضد ليفربول صاحب المركز الثاني بجدول البريميرليج وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة.

Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

- موقف الفريقين:

يتواجد حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بالبريميرليج.

Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.

Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

وفي الجولة الماضية؛ فاز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة بينما تمكن مانشستر يونايتد من ضرب شباك فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

- التشكيل المتوقع للفريقين:

مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: روميرو

الدفاع: يونج – سمولينج – جونز – شاو

الوسط: ماتيتش – هيريرا – بوجبا – ماتا

الهجوم: لوكاكو – راشفورد

ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون

الوسط: هيندرسون – فابينيو – فنالدوم

الهجوم: ماني – فيرمينيو – صلاح

Liverpool اليوم بث مباشر – محمد صلاح | كول كورة يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم ليفربول ومانشيستر يونايتد بث مباشر يوتيوب

- القنوات الناقلة:

ستكون مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ماعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عربي.