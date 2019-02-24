اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

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كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع معركة جديد في البريميرليج بين ليفربول ومانشستر يونايتد وذلك يوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ومانشستر يونايتد تحت قيادة النرويجي أولي سولشاير الذي أعاد الشياطين مرة أخرى للمنافسة بعد سوء النتائج مع مورينيو "السبشيال وان".

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

- موعد وملعب المباراة:

ويستضيف ملعب "الأولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر مواجهة الفريق ضد ليفربول صاحب المركز الثاني بجدول البريميرليج وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

- موقف الفريقين:

يتواجد حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بالبريميرليج.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

وفي الجولة الماضية؛ فاز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة بينما تمكن مانشستر يونايتد من ضرب شباك فولهام بثلاثة أهداف دون رد.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

- التشكيل المتوقع للفريقين:

مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: روميرو

الدفاع: يونج – سمولينج – جونز – شاو

الوسط: ماتيتش – هيريرا – بوجبا – ماتا

الهجوم: لوكاكو – راشفورد

ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون

الوسط: هيندرسون – فابينيو – فنالدوم

الهجوم: ماني – فيرمينيو – صلاح

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora

- القنوات الناقلة:

ستكون مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ماعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عربي.