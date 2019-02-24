اونلاين | كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

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كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

يحتضن ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 4.05 عصر يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الحالي 2018-2019.

كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

يدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة جمعها من 20 إنتصارًا، و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة، وسجل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، ويبتعد عن صدارة "البريميرليج" بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.

كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

أما مانشستر يونايتد والذي يحقق نتائج مذهلة تحت قيادة مدربه النرويجي "سولسكاير" يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، حيث حقق 15 انتصارًا، و6 تعادلات، و5 هزائم، وسجل 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

تاريخيًا، تقابل فريق مانشستر يونايتد مع غريمه ليفربول في 171 مباراة سابقة بالدوري الإنجليزي (البريميرليج)، فاز اليونايتد في 68 مباراة، مقابل 56 إنتصارًا للريدز، وكان التعادل حاضرًا في 47 مباراة.

سجل لاعبو مانشستر يونايتد 237 هدفًا خلال مواجهاته ضد ليفربول بالبريمرليج، بينما استقبلت شباكه 221 هدفًا.

كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون - ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - فينالدوم - مانيه - فيرمينيو - محمد صلاح.

أما فريق مانشستر يونايتد من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من: دي خيا – يونج - لوك شو – بايلي – ليندلوف 0 ماتيتش – هيريرا – بوجبا – ماتا – لوكاكو – راشفورد.

كلاسيكو إنجلترا.. ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة Bein Sports HD 2 في تمام الساعة 4.05 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5.05 بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق 24 – 2- 2019.