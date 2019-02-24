اونلاين | live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

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live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

يواجه نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، منافسه فريق تشيلسي، مساء يوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

ويسعى تشيلسي للفوز باللقب الاول له مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، والخسارة من مانشستر سيتي في الدوري على ملعب الاتحاد بنتيجة 6-0.

live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

ويرغب مانشستر سيتي في بداية الموسم والفوز بالالقاب بشكل مبكر، حيث يواصل الفريق منافسته على جميع البطولات التي يشارك بها، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن نادي ليفربول.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - ستونز - زينتشينكو.

خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - سترلينج - ليروى ساني.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

بينما يأتي تشكيل تشيلسي المتوقع :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبليكوتا - روديجير - ديفيد لويز - ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - باركلي - ويليان.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوزا صعبا، على نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

live | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مباشر لايف (مجانا) BEIN SPORT HD

بينما تأهل تشيلسي إلى دور ال16 من بطولة الدوري الاوروبي، بعد الفوز ذهابا وإيابا على فريق مالمو السويدي، بنتيجة مجموع المباراتين 5-1.