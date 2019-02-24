رياضة | القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والمعلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والمعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة ناية بين ليفربول ومانشستر يونايتد وذلك مساء الأحد والموافق 24/2/2019، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

- موعد المباراة والملعب:

وسيكون ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين على موعد مع مباراة قوية ضد ليفربول، مساء الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة و6:05 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد.

بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.

- التشكيل المتوقع:

مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور لينديلوف - إيريك بايلي - آشلي يونج

خط الوسط: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا

خوان ماتا

خط الهجوم: آنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - خط الوسط: جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- القنوات الناقلة للمباراة:

سوف يتم إذاعة مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت علي محمد علي.

كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة عبر قنوات مجانية مثل القناة الفرنسية RMC Sport 1 بجانب Sport TV 2 والقناة الصربية Sport Klup 2 HD بالإضافة إلى S.Sport Turkey، وقناة Varzish Sport HD.

- مشاهدة البث المباشر:

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.