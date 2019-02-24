رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ليفانتي على ملعبه نظيره ريال مدريد، مساء الأحد والموافق 24/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني.

ويستعد نادي ليفانتي لاستضافة ريال مدريد على ملعب سيوداد دي فالنسيا يوم الأحد وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة بينما يتواجد نادي ليفانتي بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

ويسعى نادي ريال مدريد للثأر من خسارته أمام ليفانتي بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الأول بينهما على ملعب السانتياجو برنابيو معقل المدريديستا.

وسيتم نقل مباراة ليفانتي مع ريال مدريد في الليجا الإسبانية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD الرياضية بصوت خليل البلوشي.

وستكون مباراة ريال مدريد مع ليفانتي مذاعة عبر قنوات عدة مثل؛ Eleven Sports 1 HD وقناة LaLiga TV Bar HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة لقاء ريال مدريد مع ليفانتي بالجولة 25 من الدوري الاسباني عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.