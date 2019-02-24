رياضة | 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وليفربول، ويأتي ذلك مساء الأحد والموافق 24/2/2019، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وستنطلق مباراة ليفربول مع الشياطين الحمر على ملعبهم "الأولد ترافورد" وذلك مساء الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة و6:05 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد.

بينما يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ماعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت علي محمد علي.

وستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مذاعة عبر قنوات مجانية مثل القناة الفرنسية RMC Sport 1 بجانب Sport TV 2 والقناة الصربية Sport Klup 2 HD بالإضافة إلى S.Sport Turkey، وقناة Varzish Sport HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.