رياضة | نجم أتلتيكو مدريد على رأس اهتمامات برشلونة بالصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد على رأس اهتمامات برشلونة بالصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية صباح اليوم، إلى دخول نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات جادة للتعاقد مع ساؤول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن برشلونة يجهز 110 ملايين يورو للتعاقد مع ساؤول نيجويز نجم الأتلتي، حتى يكون بديلًا للكرواتي إيفان راكيتيتش القريب من الانتقال لإنتر ميلان.

واقترب راكيتيتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، للدوري الإيطالي مطلع الموسم الجديد.

وأضافت أن برشلونة يسعى لإغراء ساؤول بتحسين راتبه، من أجل إقناعه بعدم إكمال عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يمتد حتى صيف 2026.