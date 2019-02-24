رياضة | موعد مباراة أرسنال وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة يوم 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة يوم 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أرسنال في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ساوثهامبتون، يوم الأحد 24-2-2019 على ملعب "الإمارت" في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي ايمري في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.

ويسعى فريق ساوثهامبتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي أرسنال كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : نيلس - موستافي - كوسينلي - مونريال.

خط الوسط : توريرا - جندوزي - ميختاريان - ايوبي.

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال ضد نادي ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.