رياضة | مفاجأة.. مدرب سان جيرمان مرشح لتدريب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدرب سان جيرمان مرشح لتدريب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشعر جماهير نادي تشيلسي بالقلق قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الرابطة الانجليزية.
وباتت فرصة ماويسيو ساري مدرب البلوز في البقاء بمنصبه محل شك في حالة خسارة مباراة السيتي، كما تشير الصحف الانجليزية إلى احتمالية إجراء تغيير في الإدارة الفنية بسبب سوء نتائج الفريق.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في حالة خسارة تشيلسي اليوم بنتيجة ثقيلة ستتم إقالة ماوريسيو ساري على الفور من منصبه.
وكشفت الصحيفة عن مدى غضب واستياء بعض اللاعبين من توظيف ساري للوسط الفرنسي كانتى وكذلك تدريباته المجهدة ذهنياً وإصراره على طريقة اللعب "4-3-3"، فقد حاولوا إقناعه باللعب "4-2-3-1" بتوظيف جورجينيو ومعه كانتى بالمحور ووضع هازارد بالمركز 10 و هودسون ومعه ويليان على الأطراف لكنه رفض.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد مسؤولي تشيلسي قد اقترح اسم توماس توخيل لكن باريس سان جيرمان لن يتخلوا عنه قبل تامين بديل مناسب.
كما يواجه الألماني توخيل مشاكل مع المدير الرياضي هنريكو، فيما أصبح زيدان اسم غير مرشح مع منع النادي من ضم لاعبين جدد وبالتالي عدم قدرته على إعادة بناء التشكيلة، حسبما ذكرت الميل.
وكان نادي تشيلسي قد تعرض لخسارة كبيرة وقاسية من مانشستر سيتي منذ أيام في الدوري الانجليزي بسداسية نظيفة وتخشى جماهير البلوز أن يتكرر الأمر في نهائي كابيتال وان.