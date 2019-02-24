رياضة | تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: فرحانين برجعتي بسلامة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: فرحانين برجعتي بسلامة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ، ومالك نادى بيراميدز ، بتوجية رسالة الى مجلس ادارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب .

وقام تركى آل الشيخ بنشر صور لمجلس ادارة الاهلى ، خلال الاجتماع الاخير له والتقاطهم صور سيلفى لهم بعد انتهاء الاجتماع عبر صفحتة الشخصية ، على الفيس بوك ، وعلق قائلا : " ان شاء الله انكم حتتخذو القرار الصح وتلعبو يوم ٢٨ متش الكاس ... مشاء الله هوا كان عيد ميلاد حد ؟ او فرحانين برجعتي بسلامة؟.