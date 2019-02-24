شكرا لقرائتكم خبر عن "الشوربجي وفرج" الأبرز فى تأهل 11 مصريا لدور الـ32 ببطولة العالم للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أبطال مصر للإسكواش فى حجز 11 مقعدا بدور الـ32 ببطولة العالم للإسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثاني من مارس المقبل، حيث تبلغ القيمة المادية للبطولة التي يشارك فيها 31 لاعب ولاعبة مصريين حوالى 500 ألف دولار للرجال والسيدات .

ومن أصل 15 لاعبا مصريا شاركوا في البطولة العالمية، تأهل 11 لاعبا إلى دور الـ32 نرصد نتائجهم في السطور التالية:

تغلب طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، على منافسه الأمريكى تود هاريتي بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 9-11, 11-4, 11-6 .

فيما فاز يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على منافسه السويدي نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 12-10, 12-10, 11-5 .

وتأهل محمد أبو الغار المصنف التاسع عالميا إلى دور ال 32 ببطولة العالم، عقب تغلبه على منافسه ديكلان جيمس بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 3-11, 11-7, 11-5 .

فارس الدسوقي فاز أيضا على منافسه إيان يو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 12-10 .

بينما تغلب علي فرج على منافسه داريال سيلبي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-5, 11-4.

محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا تخطى هو الأخر دور ال 64 عقب فوزه على منافسه كستاجنيت مات بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كاتالي: 11-9, 15-13, 11-3.

ولحق مروان الشوربجي بأخيه فى دور ال 32 بعد فوزه على منافسه جوشام ستريس بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 8-11, 11-8, 11-5 .

مصطفى عسل بطل العالم للناشئين تغلب على أيضا على منافسه كريد بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-6, 9-11, 11-7 .

وتغلب محمد رضا على منافسه نافيزوان عدنان بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:9-11, 11-4, 13-11, 11-6 .

وحقق يوسف سليمان المفاجأة المدوية عقب اقصاءه لكريم عبد الجواد المصنف الخامس عالميا من البطولة عقب فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 87 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:9-11, 6-11, 11-8, 11-8, 11-9 .

وفاز مازن هشام على مواطنه زاهد سالم بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة استغرقت 78 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 7-11, 9-11, 11-9, 11-6 .

فيما خسر كريم علي فتحي أمام منافسه بول كول بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 9-11, 11-3, 11-3.

كما خسر عمر مسعد أمام منافسه سيمون روزنر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-7 .

وودع كريم الحمامي البطولة عقب خسارته أمام منافسه لوكاس سيرم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-1, 11-5 .