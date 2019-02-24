رسميا.. بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ

كتب- عمر قورة:
أعلن بيراميدز في بيان رسمي عودة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.
وأفاد بيراميدز في بيانه أن آل الشيخ قرر العدول عن قراره بعد إلحاح لاعبي ومسؤولي النادي، ليعود إلى الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه.
وكان النادي الوليد هذا الموسم أعلن ظهر أمس الجمعة انتقال ملكيته من آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
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