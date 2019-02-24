شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يرسم خطة الفوز من «برج العرب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

ينهي مدرب الهلال زوران تحضيراته الفنية لمباراته أمام الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا (الإثنين)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية العربية، إذ سيؤدي الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب الذي سيحتضن المباراة. وكان المدرب الكرواتي حرص على إجراء مناورة كروية أمس ركز خلالها على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء. ويطمح زوران في تأكيد تفوق فريقه بتحقيق الفوز والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة. واستبعد المدرب من حساباته في هذه المباراة الحارس العماني علي الحبسي، والإيطالي جيوفينكو، والأسترالي ديجنيك، بعد اعتماد الخماسي الأجنبي بوتيا، كاريلو، إدواردو، سوريانو، وغوميز فيما تبقى من منافسات البطولة، كما سيفتقد الزعيم عددا من العناصر المؤثرة بسبب الإصابات، يتقدمهم عبدالله عطيف، نواف العابد، وسلمان الفرج.

وكانت بعثة الفريق الهلالي وصلت مساء أمس (السبت)، على متن طائرة خاصة إلى مدينة الإسكندرية لخوض مباراة الإياب في كأس زايد للأندية العربية.