شكرا لقرائتكم مان يونايتد ضد ليفربول.. صراع ساخن على أولد ترافورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد في الرابعة عصر اليوم بملعب "أولد ترافورد" في قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ولن يلعب مانشستر سيتي في الدوري هذا الأسبوع، إذ يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ليمنح ليفربول فرصة العودة إلى الصدارة.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام عمالقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة يورجن كلوب، بعدما تعادل مع مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وفاز على مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال (إيابا) وخسر مرة واحدة أمام مانشستر سيتي.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته من قدوم المدرب أولي سولشاير وذلك بتحقيق الفوز في مباراة اليوم ورد إعتباره بعد الهزيمة التي تعرض لها في مباراة الدور الأول بنتيجة 1 – 3 من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما صعد إلى دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه الاثنين الماضي على تشيلسي بهدفين دون مقابل بملعب "ستامفورد بريدج"، في حين يدخل ليفربول المباراة بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 8 مباريات من أخر 9 لقاءات خاضها بمسابقة الدوري الانجليزي، فيما فاز في 11 من أصل 13 خاضها بمختلف المسابقات الإنجليزية والاوروبية تحت قيادة المدرب المؤقت سولشاير.

ويأمل مانشستر يونايتد في تعافي أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد من الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مشاركتهما أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا