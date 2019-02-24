شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لغسل أحزانه أمام المقاولون العرب على الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب مع دقات السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها بيراميدز ساعياً لنسيان أحزانه بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فيما فاز ذئاب الجبل على سموحة بنفس النتيجة فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 24 هدف بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 24 هدف .

وطالب الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بغلق صفحة الجونة والتركيز على تحقيق الانتصار على المقاولون العرب لضمان ملاحقة الأهلى على المركز الثانى وانتظاراً لخسارة المارد الأحمر أية نقاط جديدة، فيما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه بضرورة توخى الحذر من رغبة بيراميدز فى تعويض هزيمة الجونة مطالباً إياهم بالتمركز الدفاعى السليم أمام مهاجمى بيراميدز ومحاولة إستغلال إنصاف الفرص للتسجيل والخروج بنقاط المباراة كاملة .

ويغيب على جبر مدافع بيراميدز عن المباراة بعد طرده فى لقاء الجونة، فيما سيعود نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور للتشكيلة الاساسية لبيراميدز بفرمان من دياز بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة .