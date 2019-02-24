شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم: وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر دعما اتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى، للتايكوندو أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر دعما بطولة مصر الدولية بشكل قوى وكانا أحد أهم الاسباب للنجاح الكبير لهذه البطولة.

وأشار عمرو سليم، إلى أنه أن منذ أختيار الغردقة لإقامة هذه البطولة وجدنا ترحاب كبير من قبل المحافظ، بالإضافة إلى دعم وزارة الشباب في تذليل كافة العقبات .

وأوضح عمرو سليم، أن المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبين خلال بطولة مصر الدولية، يؤكد أن الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الفنية للاتحاد تسير وفق ماتم الاتفاق عليه وحتى أولمبياد طوكيو2020

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أن بطولة العالم للتايكوندو بمدينة مانشيستر الانجليزية ستكون صعبة للغاية، لكننا واثقين في جميع اللاعبين لتحقيق نتائج ايجابية مؤكدا أن هناك معسكرات خارجية للاعبين من أجل الاستعداد لهذه البطولة

وكان اتحاد التايكوندو قد عقد مؤتمرا صحفيا على هامش بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجارى.