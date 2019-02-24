تركي آل الشيخ: لهذا السبب تراجعت عن بيع بيراميدز.. فيديو

حسن العمدة

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن أسباب تراجعه في بيع نادي بيراميدز، قائلا: إنه رأى مشاعر كبيرة وجميلة من الأشخاص المصريين الذين يحترمون الآخر والعلاقات بين الشعوب والدول، وهذا أكبر سبب لعودته من جديد.

وأضاف مالك بيراميدز، في برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور، أن 80% من التعليقات كانت إيجابية، مشددا على أنه صدم من تصريحات مسئولي بعض الأندية والاستقواء ببعض جماهير الأندية المنافسة.