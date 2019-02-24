بعثة الهلال السعودي تصل مطار برج العرب للقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودى الي مطار برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الهلال السعودى لمواجهة الاتحاد السكندري في إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية في المباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء الإثنين على ملعب ستاد برج العرب.

وكان ابراهيم شعبان وأحمد عبد المجيد وحازم الرجال أعضاء مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندري في استقبال بعثة الفريق السعودي.

كان لقاء الذهاب إنتهى بثلاثية نظيفة لصالح الهلال السعودي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.​