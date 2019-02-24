رياضة | مارسيلو يريد مزاملة "رونالدو" في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يريد مزاملة "رونالدو" في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، يرغب في الرحل عن النادي الملكي من أجل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ، الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مارسيلو يحاول الضغط على إدارة ريال مدريد للموافقة على رحيله إلي يوفنتوس الإيطالي، مؤكدة أن اللاعب عقد اجتماعين مع مسؤولي الريال هذا الأسبوع؛ لإقناعهم برغبته في خوض مغامرة جديدة بالدوري الإيطالي.

ويريد مارسيلو الانتقال لصفوف يوفنتوس من اجل مزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدربيد يتمسك بـ"مارسيلو" ويرفض رحيله في الصيف.

واشارت الصحيفة أن نادي يوفنتوس قدم عرضًا لضم اللاعب مقابل 45 مليون يورو بالإضافة لراتب سنوي 12 مليون يورو.

