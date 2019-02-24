رياضة | باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذا القرار

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أعلن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه النهائي من بيع الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، لاعبا الفريق.

وقال "الخليف" في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "متأكد بنسبة 2000٪ من استمرار نيمار ومبابي مع باريس سان جيرمان".

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان: "وفقًا لبعض وسائل الإعلام الفرنسية، فسوف نضطر إلى بيع أحد الاثنين (بسبب قانون اللعب المالي النظيف)، ولكن يمكنني القول إن كليهما لن يرحل، اللعب النظيف لا يلزمنا بأي شكل من الأشكال لحرماننا من نجومنا".

الجدير بالذكر أن النادي الباريسي يخضع لتحقيقات بشأن التزامه بقوانين اللعب المالي النظيف.