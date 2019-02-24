رياضة | نجم أياكس الهولندي على أعتاب برشلونة

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اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورحب نادي أياكس أمستردام بانتقال لاعبه إلى نظيره في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

ودخل نادي برشلونة في مفاوضات جادة مع ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل ليكون ثاني لاعب يضمه من النادي الهولندي، بعد النجاح في التعاقد مع زميله فرينكي دي يونج في يناير الماضي.

واستقر النادي الهولندي على بديل دي ليخت في أياكس، بعد الدخول في مفاوضات مع تيموثي فوسو منساه، نجم فريق فولهام الإنجليزي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

تأتي هذه الخطوة من جانب النادي الهولندي بعدما بات رحيل دي ليخت عن الفريق الهولندي أمر مؤكد.

ويرغب كبار أوروبا في الظفر بخدمات لاعب إياكس على رأسهم يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة.