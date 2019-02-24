رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة مطلوب في باريس سان جيرمان بديلًا لـ"نيمار" أو "مبابي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة مطلوب في باريس سان جيرمان بديلًا لـ"نيمار" أو "مبابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل اقترب نجم فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت مجلة دون بالون الإسبانية أن باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع "كوتينيو" في الميركاتو الصيفي المقبل ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي في حال رحل أي منهما عن النادي الفرنسي.

وأشارت المجلة الاسبانية أن برشلونة يريد الحصول على 120 مليون يورو من باريس سان جيرمان مع دفع 50 مليون يورو من قبل النادي الكتالوني لضم الألماني جوليان دراكسلر.

وكان الخلافات زادت بين برشلونة وباريس سان جيرمان مؤخرًا بسبب اهتمام النادي الإسباني بضم الفرنسي أدريان رابيو من النادي الباريسي، وحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لكن برشلونة رفض بيع اللاعب.

