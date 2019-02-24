انت الان تتابع رئيس الزمالك يفتح النار على أحمد شوبير وإسلام الشاطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، لن تقوم له قائمة، طالما تواجد أحمد شوبير، نائبًا لرئيسه على حد تعبيره، مضيفًا أن جميع الأزمات التي شهدتها الكرة المصرية في الفترة الماضية، جاءت بعد تولي حارس الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لمنصبه قبل أشهر. وأشار خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، إلى أن شوبير يستخدم قناة ON sport التي يعمل بها لخدمة نفسه ثم النادي الأهلي وهذا ليس إعلامًا.

وتابع: «للأسف الشديد تامر مرسي، رئيس شركة إعلام المصريين زملكاوي، وللأسف الأكبر أنا المحامي بتاعه». وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لبيراميدز، موضحًا أنه شخص محترم، ومن غير المقبول أن يطالب ماجد سامي مالك وادي دجلة، اللي كان لامم فلوس الناس وهربان بيها في