انت الان تتابع آل الشيخ عن عودته لبيراميدز: حب المصريين السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إنه لم يكن يتوقع حالة الحب التي رآها في الأيام القليلة الماضية بعد إعلان نقل ملكية النادي لنائب رئيس لمجلس الإدارة سالم الشامسي، مشيرًا إلى أنه وجد مشاعر جميلة تعبر عن حب وأصالة المصريين الذين يدركون القيمة الحقيقية للعلاقات بين الشعوب، وأن ذلك كان كلمة السر والسبب الرئيسي في قرار عودته مجددًا. وأضاف آل الشيخ، خلال تصريحاته ببرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن علاقة مصر والسعودية أكبر من أي مهاترات، وأن قراره الأول كان بسبب هجوم البعض عليه.

وتابع:«هناك رئيس أحد الأندية في السبعين من عمره تصريحاته عن بيراميدز، تعادل تصريحاته عن ناديه، بينما رئيس نادي آخر يطلب من جمهور نادي منافس الهجوم على شخص معين لمجرد أنه ينتقده، لم أرى ذلك هذا الاستقواء يحدث في مكان آخر». وأعلن نادي بيراميدز، مساء أمس السبت، عن قرار المستشار تركي آل الشيخ،