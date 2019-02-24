شكرا لقرائتكم خبر عن "هاني حتحوت" مسجل خطر سوابق بقسم الفتن والمؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إن كنت من الذين تابعوا تصريحات الإعلامى الناشئ هاني حتحوت الأخيرة، والتي أثارت موجة كبيرة من السخرية منه، بعد ادعائه معرفة خبايا الأمور، وإطلاعه على بواطن الأحداث، ثم صدمته بالتكذيب الكبير له، فلك أن تعرف أن هذه ليست المرة الأولى التي يحترف فيها هذا الإعلامي إشعال الفتن بين الجماهير وتأجيج الصراعات في الملاعب والمدرجات، بتعمد الكذب لمصالح شخصية أو ربما رغبة فى شهرة زائفة.

الإعلامى الناشئ هانى حتحوت أثار الفتنه مؤخرا من جديد بين مسئولى الأهلى وبيراميدز، بعد إعلانه أنه علم أن نادى بيراميدز وافق على تأجيل المواجهة التى سيخوضها الأهلى أمام بيراميدز ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجارى، وقال حتحوت أن إدارة نادى بيراميدز ستعلن الموافقة على تأجيل المباراة انصياعا لطلب الأهلى، وهو ما أثار حفيظة الجماهير، فقد صدق بعضهم - للأسف- أكاذيب حتحوت لكن ما أن مرت لحظات حتى تبين الجميع من أن ما يقال على هذه القناة كذب في كذب.

هنا يجب أن نذكر أن هذه ليست السابقة الأولى له فقد قام "حتحوت" باستفزاز جمهور الزمالك منذ ما يقرب من أسبوعين بعد ما قام بتذكيرهم بالمباراة الشهيرة بين الأبيض وفريق بنى عبيد والتى أنتهت بفوز الأخير بنتيجة هدف مقابل لاشئ بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، مما أثار غضب الجمهور بشكل كبير ومهاجمته بمواقع التواصل الاجتماعى .

وهذا الأمر أدى إلى مطالبة جماهير الزمالك بإلغاء برنامجه بقناة صدى البلد وتقديم إعتذار للجماهير البيضاء عن الاستهزاء الذى يقوم بيه مقدم البرنامج ضد القلعة البيضاء .

كانت لجنة المسابقات قد استبدلت مواجهة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدوري بالكأس، لتقام يوم 28 من شهر فبراير الجارى، وهو الأمر الذى تحفظ عليه الأهلى.