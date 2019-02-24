شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الأحد ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الرابعة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، القناة مع الأهلى والاتحاد السكندرى مع الزمالك والطيران مع طلائع الجيش وسبورتنج مع سموحة .

فيما تقام الجولة الخامسة غدا الإثنين بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الإتحاد السكندرى و القناة مع الطيران و سموحة مع الزمالك و الأهلى مع طلائع الجيش