شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خراب مالطة.. حتحوت يعترف بفضيحة الفتنة بين الأهلي وبيراميدز: اتلعب بيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الإعلامى هانى حتحوت عن التصريحات التى أدلى بها خلال برنامجه، وتأكيده على تأجيل مواجهة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة كأس مصر، معترفا بفضيحته التي أججت الفتنة بين جماهير الكرة المصرية.

وبدأ حتحوت برنامجه بالتأكيد على تأجيل مباراة، قبل أن يعتذر قائلا" أنا اتلعب بيا، وبعتذر للجمهور عن هذا الخطأ "

كان حتحوت قد أكد أن إدارة نادى بيراميدز ستعلن الموافقة على تأجيل المباراة انصياعا لطلب الأهلى، وهو ما أثار حفيظة الجماهير لاسيما وأنه لم تمر دقائق وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أن الفريق سيخوض مواجهة الكأس فى موعدها دون الحديث عن أى ما ذكر البرنامج ، إضافة إلى تأكيد اتحاد الكرة على عدم تأجيل أى مباراة خلال المرحلة المقبلة بسبب ازدحام جدول المسابقات المحلية، وهو ما وضع مقدم البرنامج فى موقف حرج.