شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجائزة الكبرى للسلاح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الأحد ، منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة والتى بدأت يوم الجمعة الماضى . و تشهد ختام البطولة إقامة منافسات أدوار خروج المغلوب للسيدات نهائيات السيدات أيضا ، حيث كان قد أقيم حفل الافتتاح أمس السبت فى إستاد القاهرة . ومن المقرر أن تستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم للسلاح الشيش فى مارس القادم أيضا .



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