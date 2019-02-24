رياضة | تركي آل الشيخ يُقاضي صحفي بسبب الإساءة إليه على "تويتر" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يُقاضي صحفي بسبب الإساءة إليه على "تويتر" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، إقامة دعوي قضائية ضد الكاتب الصحفي "نصري عصمت" بعد التصريحات الهجومية للأخير ضده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي حملت بعض الإساءات له.

ونشر "آل الشيخ" مضمون تصريحات "نصري عصمت" علي حسابه على موقع "فيسبوك" والتي جاء فيها: " ايه يخلي كائن زي ده معاه ملايين تعيشه طول العمر ملك يعمل في نفسه كده ويهزق روحه غير قلة الأصل وانعدام الكرامة .. الموضوع ملوش دعوة بالاحتراف نهائي على فكرة محدش بيمضي عقد انه يلعب ماتشات ويبقى مهزق بعد الضهر".

وفي تغريدة أخري: "اللي فريق بيرامدز بيعمله وتركي شيخ والناس اللي ماسكة الميديا عندهم مفيهوش اَي صياعة... الموضوع عبارة عن تفاهة وناس بتستجدي الشير واللايك وفرقة بملايين بتتغلب من الجونة وهتبقى بعيدة عن الصدارة ب١٢ ولا ١٥ نقطة".

وأضاف في تغريدة أخري: " اللي بيحصل في موال بيراميدز من اول الموسم لا بيقصف جبهة اهلي ولا زمالك .. هو بس بيهين الدولة المصرية"، وتساءل قائلًا: "سؤال: هل لو تركي باع بيراميدز لمستثمر قطري او اسرائيلي هيحصل ايه؟ .. الاجابة هتخليك تعرف مين المسؤول عن الوضع".

وعلق تركي آل الشيخ على تصريحات نصري عصمت الهجومية قائلًا: " أول قضية بعد العودة إن شاء الله".

وكان نادي بيراميدز أعلن بشكل رسمي عودة تركي آل الشيخ كمالك للنادي مجددًا، بعدما أعلن أمس رحيله وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية في مصر.