رياضة | كافاني يساهم في انتقال هازارد إلى مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافاني يساهم في انتقال هازارد إلى مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في مفاوضات مع الأوراوجوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي مفاوضات تشيلسي لجلب اللاعب، كحل بديل محتمل لأيدن هازارد في الفريق اللندني، والذي اقترب من الرحيل.

ويرغب هازارد، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذلك قرر تشيلسي التعاقد مع مهاجم باريس.

ويرفض كافاني، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في عام 2020، ويفكر في العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد عبر بوابة نابولي، أو الانتقال إلى تشيلسي، بالميركاتو المقبل.

