رياضة | تشكيل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي اليوم الأحد 24/2/2019

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سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد قوي ومثير، عندما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول، على معلب (أولد ترافورد)، مساء اليوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.
ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على الشياطين الحمر في ملعب "الأولد ترافورد" وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بالبريميرليج.
فيما يتواجد نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.
تشكيل الفريقين المتوقع :-
مانشستر يونايتد :
في حراسة المرمى : دي خيا.
في خط الدفاع : سمالينج – ليندلوف – لوك شاو و اشلي يونج.
في خط الوسط : ماتيتش – بوجبا – هيريرا.
في خط الهجوم : ماتا – لوكاكو و راشفورد.
ليفربول :
في حراسة المرمى : اليسون.
في خط الدفاع : ماتيب – فان دايك – روبرتسون – الكسندر ارنولد.
في خط الوسط : فينالدوم – ميلنر و فابينيو.
في خط الهجوم : صلاح – ماني و فيرمينو.