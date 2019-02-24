رياضة | تشكيل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي اليوم الأحد 24/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي اليوم الأحد 24/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد قوي ومثير، عندما يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول، على معلب (أولد ترافورد)، مساء اليوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على الشياطين الحمر في ملعب "الأولد ترافورد" وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة.