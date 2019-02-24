شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة مرشح لخلافة نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة ارنستو فالفيردي بسبب عدم قدرته على التأقلم منذ إنضمامه للفريق في يناير 2018.

وكشفت مجلة دون بالون الإسبانية أن باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع "كوتينيو" في الميركاتو الصيفي المقبل ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي في حال رحل أي منهما عن النادي الفرنسي.

وأشارت المجلة الاسبانية أن برشلونة يريد الحصول على 120 مليون يورو من باريس سان جيرمان مع دفع 50 مليون يورو من قبل النادي الكتالوني لضم الألماني جوليان دراكسلر.

وكان الخلافات زادت بين برشلونة وباريس سان جيرمان مؤخرًا بسبب اهتمام النادي الإسباني بضم الفرنسي أدريان رابيو من النادي الباريسي، وحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لكن برشلونة رفض بيع اللاعب.