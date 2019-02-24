انت الان تتابع أبو ريدة يكشف موعد جاهزية ملاعب أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية في الصيف المقبل. وقال أبو ريدة خلال تصريحات تليفزيونية، بحلقة السبت من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الملاعب جميعها ستكون جاهزة في شهر مايو لاستضافة البطولة». وتابع رئيس الجبلاية: «المنتخب سيشارك في مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، وأعتقد أن إقامتها في مصر سيزيد الضغط لحصد اللقب».

وعن استبعاد استاد السلام، من الملاعب التي تستضيف البطولة، أوضح أبو ريدة، أن الملعب سيستضيف لقاءات 3 فرق في الدوري لذا تم وضعه كملعب احتياطي وإضافة ملعب الدفاع الجوي بدلا منه. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ومن المنتظر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، علمًا بأن مصر سبق أن