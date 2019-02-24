شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الهلال السعودي يشيد بحسن الاستقبال في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب قائد فريق الهلال السعودي، محمد الشلهوب، عن سعادته بالتواجد في مصر ضمن بعثة فريق الهلال التي وصلت إلى الإسكندرية، مساء السبت، على متن طائرة خاصة.

ووصلت بعثة فريق الهلال السعودي، مساء السبت، إلى مطار برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في اياب دور الثمانية للبطولة العربية، مساء الاثنين على ملعب ستاد برج العرب.

وقال «الشلهوب» إن «حسن الاستقبال وكرم الضيافة ليس غريبا على أهل مصر، فهذه ليست المرة الأولى التي أحضر فيها إلى مصر»، مشيرا إلى أن آخر مرة جاء فيها كانت خلال مواجهة الأهلي وأتليتكو مدريد.

وعن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، قال: «انتهى الشوط الأول في الرياض، ولا زال هناك شوط ثان في برج العرب»، مؤكدا صعوبة المباراة خاصة وأنها على ملعب الاتحاد السكندري ووسط جماهيره.