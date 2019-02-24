شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكمًا لمباراة الجونة والأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الجونة والأهلي، الأحد، ضمن الأسبوع الـ24 لدوري القسم الأول.
يعاون جهاد جريشة في إدارة اللقاء سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكما رابعا، وكل من طارق سامي ومحمود ناجي حكما خامسا.
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